Le succès des maisons « sécurisées » dans les Pyrénées Orientales

Pour faire simple, selon notre agence de Vente maison 5 pièces Pyrénées Orientales , ces résidences ressemblent à des villages miniatures clôturés avec gardiens, caméras de surveillance, alarmes, badges, grand portail d’entrée sécurisé avec vidéo portail… Les habitants peuvent même avoir accès aux caméras en direct de leur télévision.

Les résidences dites « sécurisées » venues tout droit des États-Unis apparaissent en France dès 1991.Depuis, elles n’intéressent pas seulement les personnes aisées mais aussi les classes moyennes. Les Séniors sont également de plus en plus nombreux à investir dans ce type d’habitat et on en comptera encore plus dans les années à venir.Un peu partout en France, mais surtout à Nîmes, Nice, Perpignan et les Pyrénées Orientales, Bordeaux, Paris, Dijon, Rennes, Strasbourg. C’est Toulouse qui détient le record où plus de la moitié des programmes y sont concentrés.Ce qui attire d’abord les personnes à investir ou à louer dans ce type d’habitat est évidemment le côté rassurant, la sécurité. Après, ils y apprécient les espaces verts toujours bien entretenus et parfois l’accès à la piscine.En ce qui concerne les prix… Après quelques recherches sur Bordeaux, je lis : « Appartement dans résidence sécurisée de 78m2 avec 4 pièces pour 135 000 euros », puis je vais faire un tour vers Toulouse : « A vendre bel appartement de 50 m2 dans résidence sécurisée avec terrasse, parking sécurisé (encore une fois !) et accès piscine et tennis pour 140 000 euros… » En tout cas, on en trouve beaucoup à vendre et à louer.Ces résidences font beaucoup parler d’elles. D’un côté de nombreuses personnes comprennent le fait de vouloir se sentir en sécurité alors que d’autres critiquent le cloisonnement et le repli du monde extérieur de ces habitants. Quoi qu’il en soit, on ne peut pas nier le fait que ce type de résidence soit de plus en plus demandé…